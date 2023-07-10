В Кремле отреагировали на возможное вступление Украины в НАТО

Представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на возможное вступление Украины в НАТО на ближайшем саммите альянса и указал, что это станет угрозой для России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

11 и 12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО. Ожидается, что на нем Украина получит безопасность гарантии от членов военного альянса и возможно четкий план действий по вступлению в НАТО после завершения войны с Россией.

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На перспективы Украины присоединиться к НАТО отреагировали в Кремле.

"Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и жесткой реакции", — сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Российский дипломат также повторил нарративы российской пропаганды и пригрозил Европе.

"Вступление Украины в НАТО будет иметь очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы", – сказал Песков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что европейские дипломаты указали на две страны, блокирующие вступление Украины в НАТО. Ими оказались США и Германия, призывающие предоставить Украине гарантии, близкие к тем, что были на саммите НАТО в 2008 году. Несмотря на это, по меньшей мере, девять стран поддерживают другую позицию. В частности, это касается стран Балтии, Польши, Швеции, Франции и других.

Также "Комментарии" писали, что Украина пессимистически настроена по вступлению в НАТО перед саммитом в Вильнюсе. Однако Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях поедет на саммит НАТО в Вильнюсе, отметив, что не собирается отправляться в Литву "ради развлечений", а ждет всех "необходимых решений". Кроме того, Зеленский считает этот вопрос "делом политической воли".