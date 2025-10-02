В Кремле отреагировали на возможность США передать Украине ракеты Tomahawk

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "должным образом" отреагирует на возможную передачу Украине ракет Tomahawk от Соединенных Штатов. Кроме того, он подтвердил, что США уже предоставляют Украине разведывательные данные в режиме онлайн, назвав это "не новшеством".

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле отреагировал на недавние сообщения в американской прессе, где указывалось, что США обсуждают передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

"Россия должным образом будет реагировать на возможную передачу Tomahawk по Киеву", — заявил Песков, однако не указал на подробности возможной реакции Кремля.

Также представитель Путина прокомментировал информацию о передаче разведданных от США.

"США передают Украине разведданные в режиме онлайн – это не новация", — добавил Песков.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил в эфире Fox News, что американская сторона рассматривает эту просьбу.

По данным Wall Street Journal, помимо потенциальной передачи Tomahawk, Вашингтон также рассматривает возможность поставок ракет Barracuda. Украина может получить разведывательные данные для точечных ударов по энергетической инфраструктуре России, что значительно повысит эффективность применения дальнобойного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, получит ли Украина дальнобойные ракеты от Трампа. Зеленский объяснил от чего все зависит.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на заявление Украины о завершении войны в 2025 году.