У Кремлі відреагували на можливість США передати Україні ракети Tomahawk

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія "належним чином" відреагує на можливу передачу Україні ракет Tomahawk від Сполучених Штатів. Крім того, він підтвердив, що США вже надають Україні розвідувальні дані в режимі онлайн, назвавши це "не новацією".

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі відреагував на нещодавні повідомлення в американській пресі, де вказувалося, що США обговорюють передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk.

"Росія належним чином буде реагувати на можливу передачу Tomahawk Києву", — заявив Пєсков, однак не вказав на подробиці можливої реакції Кремля.

Також представник Путіна прокоментував на інформацію щодо передачі розвідданих від США.

"США передають Україні розвіддані в режимі онлайн — це не новація", — додав Пєсков.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський натякнув, що звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням про надання крилатих ракет Tomahawk. Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив у ефірі Fox News, що американська сторона розглядає це прохання.

За даними Wall Street Journal, окрім потенційної передачі Tomahawk, Вашингтон також розглядає можливість постачання ракет Barracuda. Україна може отримати розвідувальні дані для точкових ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, що значно підвищить ефективність застосування далекобійної зброї.

