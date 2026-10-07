Российская Федерация внимательно следит за изменением оборонной стратегии европейских стран. Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль фиксирует переход экономического блока Евросоюза в военно-политическую плоскость. Из-за такого развития событий Москва усиливает свои меры безопасности, но параллельно пытается демонстрировать настроенность на переговоры.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

Кроме того, российское руководство обратило внимание на прошедшие с участием Эмманюэля Макрона испытания французской баллистической ракеты. Комментируя слова французского лидера, что эти стрельбы являются сигналом для других государств, представитель Кремля согласился с этим утверждением.

"Как громкое и четкое послание, так и расцениваем – так, как он сказал", – констатировал Песков во время общения с медиа.

В то же время он добавил, что Москва считает демонстрацию военной силы неэффективным методом коммуникации. По его словам, разрешение международных споров должно происходить исключительно за столом переговоров.

"Считаем, что любые проблемы нужно решать не показательными пусками ракет, а диалогом", — подчеркнул спикер Кремля.

Заявления Москвы прозвучали как реакция на то, что европейская архитектура безопасности все больше ориентируется на противодействие угрозам со стороны РФ. По мнению российской стороны, попытки Европы строить свою оборонительную идентичность на конфронтации с Россией являются "тупиковым путем". Несмотря на это, в Кремле в очередной раз заверили, что Россия якобы остается открытой для коммуникации, хотя и продолжает адаптировать свои оборонные способности к новым геополитическим реалиям.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Франции Эммануэль Макрон лично наблюдал за запуском новой баллистической ракеты с атомной подлодки и сделал громкое заявление.