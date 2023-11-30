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В Кремле отреагировали на заседание Совета Украина-НАТО

В России негативно отреагировали на укрепление сотрудничества НАТО и Украины.

сегодня, 14:15
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москве не нравится программа сотрудничества между Украиной и НАТО. По словам представителя администрации президента Путина, такие действия носят "провокационный характер". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле отреагировали на заседание Совета Украина-НАТО

Дмитрий Песков о реакции России на заседание Украина-НАТО. Фото из открытых источников

Во время брифинга с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил реакцию России на заседание Совета Украина-НАТО, которое состоялось 29 ноября.


"Москве не нравится очередная программа сотрудничества НАТО и Украины, она носит провокационный характер", — сказал Песков.

Напомним, что в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялось первое заседание Совета Украины НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во время переговоров была одобрена программа для Украины на следующий год. Новая амбициозная программа будет основываться на инновациях, энергетической безопасности и взаимосовместимости между Украиной и НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский министр Дмитрий Кулеба рассказал о "честной договоренности" между Украиной и союзниками по НАТО, касающейся войны против России. Кроме того, Кулеба перед встречей Совета Украина-НАТО резко ответил на вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Украины в пользу России. По его словам, Украина будет отстаивать возвращение территорий к границам 1991 года.

Также "Комментарии" писали, что в Латвии назвали, кто должен быть новым генсеком НАТО и указали основные критерии для выбора преемника Йенса Столтенберга, которому несколько раз продлевали полномочия из-за войны в Украине. Столтенберг должен покинуть свой пост в октябре 2024 года.



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Источник: https://t.me/tass_agency/220844
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