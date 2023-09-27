Спикер российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая заявила о том, что Путин сам виноват в расширении НАТО. В ответ спикер Путина обвинил американского политика и сказал, что Клинтон следует напомнить о "знаменитой кнопке". Его слова цитирует пропагандистский РБК .

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Известно, что Хиллари Клинтон в рамках своего обращения в Госдепартаменте США во время презентации своего официального портрета сделала ироническое замечание в адрес хозяина Кремля и заявила, что "Владимир сам виноват" в расширении НАТО. Этими словами она вызвала бурю оваций в аудитории. Также Клинтон напомнила, что ранее эта тема была предметом "разногласий", но теперь Путин своими поступками подтолкнул другие страны "захотеть" попасть в НАТО.

Так что Песков уже традиционно попытался обвинить политика из США,

"Клинтон и всем тем, кто с ней склонен соглашаться, надо напомнить о замене понятий "перестройка" и "перегрузка" или что там было – по-моему, "разрядка" и "перегрузка". Вот и знаменитая кнопка", — заявил Песков.



Также Песков обвинил Клинтон в манере переворачивать "все с ног на голову" и заявил, что она известна своими "подменами понятий".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина отреагировали на задержание "экс-министра" Карабаха . В РФ отреагировали на сообщение Государственной пограничной службы Азербайджана о том, что они задержали бывшего главу правительства Карабаха Рубена Варданяна при попытке бежать в Армению. В своем заявлении представитель Путина сказал, что он усомнился в том, что у Варданяна есть российское гражданство. Также Песков сказал, что не знает, был ли Варданян "задержан вообще".