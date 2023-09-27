logo

BTC/USD

26239.23

ETH/USD

1596.63

LTC/USD

63.62

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле отреагировали на заявление Хиллари Клинтон, которая высмеяла Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле отреагировали на заявление Хиллари Клинтон, которая высмеяла Путина

Хиллари Клинтон заявила, что лидер РФ сам виноват в расширении НАТО.

сегодня, 21:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Спикер российского президента Дмитрий Песков отреагировал на слова бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая заявила о том, что Путин сам виноват в расширении НАТО. В ответ спикер Путина обвинил американского политика и сказал, что Клинтон следует напомнить о "знаменитой кнопке". Его слова цитирует пропагандистский РБК .

В Кремле отреагировали на заявление Хиллари Клинтон, которая высмеяла Путина

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Известно, что Хиллари Клинтон в рамках своего обращения в Госдепартаменте США во время презентации своего официального портрета сделала ироническое замечание в адрес хозяина Кремля и заявила, что "Владимир сам виноват" в расширении НАТО. Этими словами она вызвала бурю оваций в аудитории. Также Клинтон напомнила, что ранее эта тема была предметом "разногласий", но теперь Путин своими поступками подтолкнул другие страны "захотеть" попасть в НАТО.


Так что Песков уже традиционно попытался обвинить политика из США,

"Клинтон и всем тем, кто с ней склонен соглашаться, надо напомнить о замене понятий "перестройка" и "перегрузка" или что там было – по-моему, "разрядка" и "перегрузка". Вот и знаменитая кнопка", — заявил Песков.

Также Песков обвинил Клинтон в манере переворачивать "все с ног на голову" и заявил, что она известна своими "подменами понятий".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Путина отреагировали на задержание "экс-министра" Карабаха . В РФ отреагировали на сообщение Государственной пограничной службы Азербайджана о том, что они задержали бывшего главу правительства Карабаха Рубена Варданяна при попытке бежать в Армению. В своем заявлении представитель Путина сказал, что он усомнился в том, что у Варданяна есть российское гражданство. Также Песков сказал, что не знает, был ли Варданян "задержан вообще".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ru/politics/27/09/2023/651406959a79477c7f6a2698
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!