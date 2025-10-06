В Кремле отреагировали на заявление Трампа, назвавшего предложение Путина "хорошей идеей"

В Кремле положительно восприняли слова президента США Дональда Трампа, поддержавшего предложение российского диктатора Владимира Путина о продолжении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что эта позиция "дает основания для оптимизма".

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал слова Трампа, назвавшего предложение Путина "хорошей идеей".

"Безусловно, мы приветствуем такое заявление и считаем, что это уже дает повод для оптимизма в том плане, что США поддержат эту инициативу президента Путина", – сказал Песков.

Однако спикер Кремля добавил, что пока никаких дипломатических сигналов со стороны Белого дома по теме ДСНВ не поступало.

Ранее Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов возле Белого дома и назвал "хорошей идеей" предложение Путина продлить действие договора ДСНВ, срок которого истекает 5 февраля 2026 года. Предложение российский диктатор озвучил 22 сентября на заседании Совбеза РФ. Тогда Путин заявил, что Россия готова придерживаться положений соглашения еще не менее года после его официального завершения.

Отметим, что после начала полномасштабной войны против Украины Путин неоднократно угрожал применением ядерного оружия. В феврале 2023 года Россия приостановила участие в ДСНВ, обвинив НАТО в "причастности к ударам по российским стратегическим объектам". На сегодняшний день ДСНВ остается последним соглашением между США и Россией, которое непосредственно ограничивает количество стратегических ядерных боеголовок и носителей.

