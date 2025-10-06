У Кремлі відреагували на заяву Трампа, який назвав пропозицію Путіна "хорошою ідеєю"

У Кремлі позитивно сприйняли слова президента США Дональда Трампа, який підтримав пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо продовження дії Договору про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО). Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що ця позиція "дає підстави для оптимізму".

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі прокоментував слова Трампа, який назвав пропозицію Путіна "хорошою ідеєю".

"Безумовно, ми вітаємо таку заяву і вважаємо, що це вже дає підставу для оптимізму в тому плані, що США підтримають цю ініціативу президента Путіна", — сказав Пєсков.

Однак речник Кремля додав, що наразі жодних дипломатичних сигналів із боку Білого дому щодо теми ДСНО не надходило.

Раніше Дональд Трамп відповів на запитання журналістів біля Білого дому та назвав "хорошою ідеєю" пропозицію Путіна продовжити дію договору ДСНО, термін якого спливає 5 лютого 2026 року. Пропозицію російський диктатор озвучив 22 вересня на засіданні Ради безпеки РФ. Тоді Путін заявив, що Росія готова дотримуватися положень угоди ще щонайменше рік після її офіційного завершення.

Зауважимо, що після початку повномасштабної війни проти України 24 лютого 2022 року Путін неодноразово погрожував застосуванням ядерної зброї. У лютому 2023 року Росія призупинила участь у ДСНО, звинувативши НАТО у "причетності до ударів по російських стратегічних об’єктах". На сьогодні ДСНО залишається останньою угодою між США і Росією, що безпосередньо обмежує кількість стратегічних ядерних боєголовок і носіїв.

