В Москве прокомментировали недавнее заявление Владимира Зеленского о готовности провести выборы в Украине в течение 60-90 дней при гарантиях безопасности. Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал эту позицию "достаточно новой" и отметил, что Москва будет следить за развитием ситуации.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле заявил, что Россия "не успела" обсудить слова Зеленского относительно проведения президентских выборов в Украине.

"Обсудить ни с кем не успели. Заявление достаточно новое. Это то, о чем довольно давно говорил президент Путин, и то, что относительно недавно говорил президент Трамп. Посмотрим, как будут развиваться события", — сказал Песков.

Напомним, что Трамп призвал Украину провести выборы. Зеленский согласился на их организацию и попросил парламент разработать пакет правок, позволяющих провести голосование во время военного положения. Однако президент подчеркнул, что выборы могут пройти, если США совместно с ЕС создадут безопасные условия.

Выборы президента Украины должны были состояться весной 2024 года, но из-за полномасштабной агрессии РФ и введения военного положения их проведение невозможно. Хотя Кремль активно пытается продвигать тезис о "нелегитимности" Зеленского, Конституция Украины четко определяет, что действующий президент выполняет свои полномочия по избранию следующего главы государства. Таким образом, Зеленский остается легитимным президентом.

