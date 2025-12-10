logo_ukra

У Кремлі відреагували на заяву Зеленського про готовність до виборів

Кремль прокоментував заяву Зеленського про готовність провести вибори в Україні за умови гарантій безпеки.

10 грудня 2025, 13:10
Slava Kot

У Москві прокоментували нещодавню заяву Володимира Зеленського про готовність провести вибори в Україні протягом 60-90 днів за умови гарантій безпеки. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав цю позицію "досить новою" та зазначив, що Москва буде стежити за розвитком ситуації.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі заявив, що Росія "не встигла" наразі обговорити слова Зеленського щодо проведення президентських виборів в Україні.

"Обговорити ні з ким не встигли. Заява досить нова. Це те, про що досить давно говорив президент Путін, і те, що відносно недавно говорив президент Трамп. Подивимося, як розвиватимуться події", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, що Трамп закликав Україну провести вибори. Зеленський погодився на їх організацію та попросив парламент розробити пакет правок, що дозволять провести голосування під час воєнного стану. Однак президент наголосив, що вибори можуть відбутися, якщо США спільно з ЄС створять безпечні умови.

Вибори президента України мали відбутися навесні 2024 року, але через повномасштабну агресію РФ і запровадження воєнного стану їх проведення неможливе. Хоча Кремль активно намагається просувати тезу про "нелегітимність" Зеленського, Конституція України чітко визначає, що чинний президент виконує свої повноваження до обрання наступного глави держави. Таким чином, Зеленський залишається легітимним президентом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи може Зеленський балотуватися на наступних виборах.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на пропозицію Зеленського встановити перемир’я.



