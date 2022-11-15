В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о невозможности "Минска-3"

В Кремле считают заявление президента Владимира Зеленского о том, что Украина не согласится на новые "минские договоренности" с РФ нежеланием вести переговоры с Москвой. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

"Заявление (президента Украины — ред.) Владимира Зеленского на саммите G20 о том, что ни одного "Минска-3" не будет, подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры", — заявил Дмитрий Песков.

Стоит напомнить, сегодня во время выступления на G20 президент Владимир Зеленский твердо заявил — Украина не согласится ни на какие "Минск-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения. Компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью Украина не примет ни сегодня, ни завтра, заявил Владимир Зеленский.

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Также издание "Комментарии" сообщало – на саммите G20 основное внимание было приковано к встрече президента США Джозефа Байдена и лидера Китайской Народной Респубики (КНР) Си Цзиньпина. Сегодня так сложилось, что именно эти два государства сегодня вершат судьбу мировой геополитики. Украине же интересна встреча этих лидеров, так как очень бы хотелось, чтобы Байдену удалось найти необходимые слова и Си Цзиньпин перестал молчаливо поддерживать агрессивную политику Путина против Украины. Все было бы куда проще, если бы не тайванский вопрос, который разделяет США и Китай. Что стоит ожидать от встречи Байдена и Си Цзиньпина и стоит ли вообще ожидать – разбирались эксперты.





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