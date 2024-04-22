В Польше заявили о готовности разместить ядерное оружие: реакция Кремля

Президент Польши Анджей Дуда рассказал, что его страна готова к размещению ядерного оружия на своей территории для укрепления безопасности восточного фланга НАТО. На такие заявления отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия в ответ на размещение ядерного оружия в Польше "будет делать все необходимое" для безопасности РФ.

"Военные, разумеется, в случае реализации таких планов будут анализировать ситуацию и в любом случае будут делать все необходимое, все необходимые ответные шаги с тем, чтобы гарантировать нашу безопасность", — сказал Песков.

Напомним, что Дуда указал, что в случае ядерного обмена между союзниками по НАТО Польша согласится разместить ядерное оружие на своей территории. В ходе выступления президент Польши также указал, что Россия милитаризирует Калининградскую область, а недавно разместила часть ядерного вооружения на территории Беларуси.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на голосование Палаты представителей Конгресса США, которая поддержала пакет помощи Украине на 61 млрд долларов. В администрации Путина назвали такое решение американских чиновников "колониальной политикой".

Также "Комментарии" писали, что в Кремле прокомментировали предложение Китая о мирной конференции для окончания войны в Украине. Песков заявил, что Москва положительно отзывается на инициативу Китая, а подход КНР к войне в Украине спикер Кремля назвал "конструктивным и сбалансированным".