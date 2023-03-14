В Кремле отреагировали на заявления Международного суда о делах по военным преступлениям РФ

Согласно информации от СМИ, Международный уголовный суд (МКС) должен открыть два дела о военных преступлениях в Украине, которые совершили официальные лица Российской Федерации. На такие сообщения отреагировали в Кремле и заявили, что не признают решение этого суда. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Как сообщает NY Times, МКС готовит два дела о военных преступлениях, связанных с деятельностью России. Согласно информации из анонимных источников, Международный уголовный суд потребует ордера на арест нескольких человек.

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Это решение может стать первым международным обвинением с начала российского вторжения в Украину и при содействии хлопотной работы следственных групп. Главные обвинения в адрес России касаются похищения украинских детей и последующего их перевоспитания в специальных лагерях. Другое обвинение – это то, что Москва специально принимала решение о поражении гражданской инфраструктуры Украины своими ракетами.

На такие заявления отреагировал представитель Кремля, Дмитрий Песков, который заявил, что Россия не признает решений МКС.

"Мы не признаем этот суд, мы не признаем юрисдикцию этого суда", – прокомментировал будущие уголовные дела против России Дмитрий Песков.

Ранее "Портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий назвал страну, которая должна решить судьбу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что разведка Соединенных Штатов Америки рассказала о планах Кремля захватить власть в Молдове. По мнению военного аналитика, таким образом Россия использует тактику отвлечения от войны в Украине, где у нее идет не все по плану.