В Кремле отреагировали на заявления Трампа, обвинившего Зеленского в затягивании войны

В Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа, возложившего ответственность за затягивание войны в Украине на Владимира Зеленского. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва "соглашается" с такой оценкой и настаивает, что именно украинская сторона якобы блокирует мирные переговоры.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал слова Трампа о Зеленском и войне в Украине. По его словам, Москва якобы "открыта" к дипломатии, а Зеленский тормозит мирный процесс.

"Здесь можно согласиться. Это действительно так. Президент Путин и российская сторона сохраняют свою открытость", – сказал Песков.

Также представитель Путина заявил, что Зеленскому следует принять решение для мира.

"Ситуация для киевского режима ухудшается каждый день, коридор для принятия решений сужается. Зеленскому пора взять на себя ответственность за принятие решений, способствующих миру, но он этого не делает", — сказал Песков.

Таким образом, спикер Путина в очередной раз повторил пропагандистскую риторику Кремля, направленную на переложение ответственности за войну на Украину и ее руководство.

Заявления Пескова прозвучали после комментариев Дональда Трампа, заявившего, что Владимир Путин, по его мнению, "готов заключить соглашение", тогда как Украина — "менее готова". Отвечая на вопрос журналистов, почему переговорные усилия США до сих пор не привели к завершению войны в Украине, Трамп ответил кратко: "Зеленский".

В то же время украинские власти неоднократно отмечали готовность к мирным инициативам при уважении к суверенитету и территориальной целостности государства. Киев подчеркивает, что именно Москва продолжает выдвигать ультимативные требования, фактически сводящие переговоры к капитуляции Украины.

