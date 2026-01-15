В Кремле отреагировали на заявления Трампа, обвинившего Зеленского в затягивании войны

Рубрики
В Кремле отреагировали на заявления президента США Дональда Трампа, возложившего ответственность за затягивание войны в Украине на Владимира Зеленского. Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва "соглашается" с такой оценкой и настаивает, что именно украинская сторона якобы блокирует мирные переговоры.
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал слова Трампа о Зеленском и войне в Украине. По его словам, Москва якобы "открыта" к дипломатии, а Зеленский тормозит мирный процесс.
Также представитель Путина заявил, что Зеленскому следует принять решение для мира.
Таким образом, спикер Путина в очередной раз повторил пропагандистскую риторику Кремля, направленную на переложение ответственности за войну на Украину и ее руководство.
Заявления Пескова прозвучали после комментариев Дональда Трампа, заявившего, что Владимир Путин, по его мнению, "готов заключить соглашение", тогда как Украина — "менее готова". Отвечая на вопрос журналистов, почему переговорные усилия США до сих пор не привели к завершению войны в Украине, Трамп ответил кратко: "Зеленский".
В то же время украинские власти неоднократно отмечали готовность к мирным инициативам при уважении к суверенитету и территориальной целостности государства. Киев подчеркивает, что именно Москва продолжает выдвигать ультимативные требования, фактически сводящие переговоры к капитуляции Украины.
