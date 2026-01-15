У Трампа знову все перегралося: кого звинуватив у гальмуванні мирної угоди

Рубрики
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує потенційну мирну угоду. Свою заяву американський лідер зробив в інтерв'ю Reuters.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито готовий завершити вторгнення в Україну. Зеленський, на думку американського лідера, був стриманішим.
Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".
Крім того, американський лідер не відкидає зустрічі з президентом України на економічному форумі в Давосі.
