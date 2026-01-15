У Трампа знову все перегралося: кого звинуватив у гальмуванні мирної угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін гальмує потенційну мирну угоду. Свою заяву американський лідер зробив в інтерв'ю Reuters.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Я думаю, що він (Путін, – ред.) готовий укласти угоду. Я думаю, що Україна менш готова укласти угоду", – зазначив голова Білого дому.

Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін нібито готовий завершити вторгнення в Україну. Зеленський, на думку американського лідера, був стриманішим.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів, чому переговори під керівництвом США досі не вирішили найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, Трамп відповів: "Зеленський".

Крім того, американський лідер не відкидає зустрічі з президентом України на економічному форумі в Давосі.

"Я зустрівся б, якщо він (Зеленський, – ред.) там буде. Я буду там", – зазначив президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Володимир Зеленський заявив, що Україна продовжує роботу зі Сполученими Штатами Америки над гарантіями безпеки та відновленням.

У відеозверненні він поінформував про чергові переговори із командою президента Дональда Трампа.

"У нас зараз дуже продуктивна робота з президентом США, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, необхідність ППО. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати", — сказав Зеленський.

Також видання "Коментарі" повідомляло – хочуть піти в обхід Трампа: кого Європа готує як переговорника з Кремлем.



