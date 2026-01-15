У Кремлі відреагували на заяви Трампа, який звинуватив Зеленського у затягуванні війни

У Кремлі відреагували на заяви президента США Дональда Трампа, який поклав відповідальність за затягування війни в Україні на Володимира Зеленського. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва "погоджується" з такою оцінкою та наполягає, що саме українська сторона нібито блокує мирні переговори.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі прокоментував слова Трампа про Зеленського та війну в Україні. За його словами, Москва нібито "відкрита" до дипломатії, а Зеленський гальмує мирний процес.

"Тут можна погодитись. Це справді так. Президент Путін та російська сторона зберігають свою відкритість", — сказав Пєсков.

Також представник Путіна заявив, що Зеленському потрібно прийняти рішення для миру.

"Ситуація для київського режиму погіршується щодня, коридор для ухвалення рішень звужується. Зеленському настав час взяти на себе відповідальність за прийняття рішень, що сприяють миру, але він цього не робить", — сказав Пєсков.

Таким чином речник Путіна вкотре повторив пропагандистську риторику Кремля спрямовану на перекладання відповідальності за війну на Україну та її керівництво.

Заяви Пєскова пролунали після коментарів Дональда Трампа, який заявив, що Володимир Путін, на його думку, "готовий укласти угоду", тоді як Україна — "менш готова". Відповідаючи на запитання журналістів, чому переговорні зусилля США досі не призвели до завершення війни в Україні, Трамп коротко відповів: "Зеленський".

Водночас українська влада неодноразово наголошувала на готовності до мирних ініціатив за умови поваги до суверенітету та територіальної цілісності держави. Київ підкреслює, що саме Москва продовжує висувати ультимативні вимоги, які фактично зводять переговори до капітуляції України.

