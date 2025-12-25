В Кремле ответили, что будет с мирным планом: от кого зависит его судьба

Рубрики
В Кремле подтвердили, что дальнейшая судьба мирного плана об окончании войны в Украине будет зависеть исключительно от решения российского диктатора Владимира Путина. Об этом во время брифинга заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя переговоры между представителями Москвы и США.
Спикер Кремля Дмитрий Песков
Дмитрий Песков на брифинге в Кремле заявил, что материалы мирного плана были переданы российской стороне после встреч в Майами между руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и представителями американской стороны. По его словам, Москва анализирует мирный план, а окончательное решение будет зависеть от Путина.
Напомним, что встречи в Майами с россиянами состоялись 20-21 декабря с участием спецпосланника президента США Стива Виткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. По их итогам Виткофф заявил, что Россия якобы остается "преданной идее достижения мира", однако конкретные параметры возможных договоренностей обнародованы не были.
В то же время, перед контактами с российской стороной американские представители провели отдельную встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.
