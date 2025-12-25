У Кремлі відповіли, що буде з мирним планом: від кого залежить його доля

У Кремлі підтвердили, що подальша доля мирного плану щодо закінчення війни в Україні залежатиме виключно від рішення російського диктатора Володимира Путіна. Про це під час брифінгу заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи переговори між представниками Москви та США.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков під час брифінгу в Кремлі заявив, що матеріали мирного плану були передані російській стороні після зустрічей у Маямі між керівником Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим та представниками американської сторони. За його словами, Москва аналізує мирний план, а остаточне рішення буде залежати від Путіна.

"Займаємось аналізом того, що передав Путіну Дмитрієв. Займаємось аналізом цього матеріалу і вже потім, залежно від того, які рішення буде ухвалено главою держави, продовжимо наше спілкування з американцями", — повідомив Пєсков.

Нагадаємо, що зустрічі в Маямі з росіянами відбулися 20-21 грудня за участі спецпосланника президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера. За їхніми підсумками Віткофф заявив, що Росія нібито залишається "відданою ідеї досягнення миру", однак конкретних параметрів можливих домовленостей оприлюднено не було.

Водночас перед контактами з російською стороною американські представники провели окрему зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим.

