У Кремлі відреагували на заяву Венса про "прорив" у мирних переговорах

У Кремлі стримано відреагували на заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про нібито "прорив" у переговорах щодо врегулювання війни Росії проти України. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що не розуміє, що саме мав на увазі американський політик, і закликав дочекатися додаткових роз’яснень.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков в ефірі російського телеканалу "Россия 1" заявив, що такі складні питання, як мирні переговори не можуть ефективно вирішуватися в публічному форматі. За його словами у Москві не мають інформації про прорив щодо мирної угоди та чекають на додаткові деталі з боку США.

"Я не зовсім, чесно кажучи, маю інформацію, що мається на увазі. Але в публічному режимі навряд чи можна врегулювати таку складну проблему. Але, з іншого боку, напевно, згодом ми отримаємо якісь роз'яснення", — сказав Пєсков.

Заява Пєскова пролунала після коментарів Джей Ді Венса, який раніше повідомив, що адміністрація США вважає поточний етап переговорів "проривним". За його словами, Москва і Київ уперше перейшли до більш відвертого обговорення ключових питань, чітко окресливши як неприйнятні позиції, так і можливі зони компромісу.

Попри заявлений "прогрес", Венс застеріг, що переговори за посередництва США триватимуть, але їхній результат не гарантований і може не завершитися підписанням мирної угоди.

