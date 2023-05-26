В Кремле ответили, готов ли Путин разговаривать с Шольцем

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Путин общаться с канцлером Германии Олафом Шольцем ответил, что разговаривать надо, президент РФ открыт для диалога с целью защиты интересов России. Как сообщает портал "Комментарии", слова Пескова цитирует российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Владимир Путин и Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, канцлер Германии Олаф Шольц в одном из недавних своих интервью заявил, что с президентом России Владимиром Путиным все еще можно вести диалог. По крайней мере он снова хочет возобновить телефонные разговоры с хозяином Кремля. С прошлого года немецкий лидер прекратил переговоры с Путиным, так как от этих переговоров не было никакого позитивного результата.

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На уточняющий вопрос, когда именно он хотел бы созвониться с Путиным, канцлер ответил, что созвониться можно будет, когда придет время. При этом он напомнил, что Германия тверда в своей позиции – Россия должна вывести все свои войска с территории Украины. Других форматов завершения войны в Украине Берлин не видит.

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