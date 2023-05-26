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Шольц пообещал снова позвонить Путину

Созвониться с Путиным Шольц хочет, когда "придет время"

сегодня, 10:34
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Автор:

Кравцев Сергей

Канцлер Германии считает, что с президентом России Владимиром Путиным все еще можно вести диалог. По крайней мере он снова хочет возобновить телефонные разговоры с хозяином Кремля. С прошлого года немецкий лидер прекратил переговоры с Путиным, так как от этих переговоров не было никакого позитивного результата. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Шольца для "Kölner Stadt-Anzeiger".

Шольц пообещал снова позвонить Путину

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

"Прошло некоторое время с момента моего последнего телефонного звонка. Но я намерен снова поговорить с Путиным в свое время", — заявил Шольц.


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Он напомнил, обязательным условием "справедливого мира" является вывод российских войск из Украины. Однако российское руководство должно понимать, что речь не может идти о каком-то "холодном мире", "при котором, например, нынешняя линия фронта становится новой "границей" между Россией и Украиной. Таким образом Кремль только может попытаться узаконить незаконно отобранные украинские территории.

При этом Олаф Шольц не стал уточнять, касается ли это Крыма, который Россия аннексировала в 2014-м году. Журналисты попросили канцлера уточнить, распространяется ли возобновление территориальной целостности Украины на Крым. На это уточнение Шольц ответил, что российский войска должны быть выведены.

Шольц также уклонился от ответа на вопрос, следует ли свергать президента России Владимира Путина. 

"Я не верю в такие спекулятивные вопросы. В конце концов, должно быть соглашение между правительствами Москвы и Киева", — сказал канцлер.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Олаф Шольц эмоционально высказался из-за отказа Швейцарии по передаче оружия для Украины.




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Источник: https://www.ksta.de/politik/olaf-scholz-letzte-generation-hat-am-wenigsten-bewirkt-579040
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