В Кремле ответили или планируют совершать пасхальное перемирие

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация не планирует прекращать военные действия в Украине, в том числе и на Пасху. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

В Кремле отреагировали на возможность перемирия на Пасху и заявили, что такие предложения не поступали российскому руководству. Однако отметили о возможности такого в будущем.

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"Пока никаких инициатив по этому поводу не было, но наша Страстная неделя только началась. Пока таких инициатив не было", — говорит Дмитрий Песков.

Институт изучения войны предупредил, что Россия может использовать пасхальные праздники для идеи прекращения огня из-за уважения религии. В ISW отметили, что таким образом Москва планирует задержать украинские наступательные действия и время для перегруппировки своих подразделений. Россия от перемирия на Пасху может извлечь гораздо большую пользу, чем украинские силы.

Напомним, что в Кремле призвали к перемирию на Рождество, однако не сдержали слова и в первые часы совершили несколько обстрелов украинских позиций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на причастность к сливу секретных документов из Пентагона. Спикер Кремля заявил, что это лишь мировые тенденции, обвиняющие во всем Россию.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле сообщили, будут ли проводить парад 9 мая на Красной площади. Губернаторы нескольких областей, граничащих с Украиной, отказались от традиционного для РФ парада. Российские политики назвали это мерами безопасности для своих граждан.