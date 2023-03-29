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В Кремле ответили, как долго будет длиться война

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, сколько времени продлится война России против Украины.

сегодня, 17:10
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Автор:

Slava Kot

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о продолжительности войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.

В Кремле ответили, как долго будет длиться война

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Кремлевский спикер Дмитрий Песков отвечая на вопросы журналистов сказал, что война будет продолжаться до тех пор, пока Российская Федерация не достигнет своих целей.


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"Если вы имеете в виду войну в широком контексте – противостояние с враждующими государствами и с недружественными странами, гибридную войну, которую они развязали против России – это надолго", – говорит Песков.

Российский политик уверяет, что для достижения своей цели нужна жесткость, целеустремленность и единство вокруг президента России Владимира Путина.

"Мы видим абсолютно беспрецедентную консолидацию российского общества вокруг президента и его политики. И мы видим абсолютно доминирующую уверенность в обществе, что все цели СВО будут достигнуты и должны быть достигнуты", – говорит пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, что осенью Кремль начал мобилизацию, чем вызвал недовольство у россиян, которые начали массово бежать из страны. Теперь Москва пытается собрать до конца года 400 тысяч военных контрактников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российское посольство в Соединенных Штатах резко отреагировало на заявления американских чиновников о создании трибунала для России, направленного на раскрытие военных преступлений в Украине.

Также "Комментарии" писали о данных разведки США о потерях личного состава российской армии, обнародованных министром обороны Великобритании Беном Воллесом.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-03-29-23/index.html
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