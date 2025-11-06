В Кремле ответили на тестирование ракет США: что говорят о гонке вооружений

В Кремле отреагировали на проведенный в США испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, сделав ряд заявлений. Как сообщают российские СМИ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Вашингтон предупредил Москву о предстоящем тестировании.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Россия не участвует в гонке вооружений, а развивает свои системы. Текущая ситуация в мире подтверждает, что решения об обновлении ядерной триады были верными", — заявил Песков.

Он также отметил, что пока нет конкретных договоренностей по новому телефонному разговору между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. В то же время представитель Кремля подчеркнул, что в случае необходимости такой разговор можно организовать оперативно.

До этого российский диктатор Владимир Путин приказал службам безопасности подготовить проекты по возможным испытаниям ядерного оружия — на случай, если президент США Дональд Трамп воплотит идею о возобновлении тестирования своих ядерных арсеналов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте саркастически прокомментировал заявления российского диктатора Владимира Путина о возможной подготовке к испытаниям ядерного оружия. Его реакция прозвучала во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном, сообщает Digi24.

На вопрос журналистов о том, как он оценивает последнее заседание Совбеза России, которое Путин провел в ответ на анонсированные США ядерные испытания, Рютте ответил с явной иронией.

"Я уже давно не реагирую на заседания, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их организует", — сказал Рютте.

