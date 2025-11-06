У Кремлі відповіли на тестування ракет США: що кажуть про гонку озброєнь

У Кремлі відреагували на проведений у США випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, зробивши низку заяв. Як повідомляють російські ЗМІ, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Вашингтон попередив Москву про майбутнє тестування.

Дмитро Пєсков (фото з відкритих джерел)

"Росія не бере участі в гонці озброєнь, а розвиває свої системи. Поточна ситуація у світі підтверджує, що рішення про оновлення ядерної тріади були правильними", — заявив Пєсков.

Він також зазначив, що наразі немає конкретних домовленостей щодо нової телефонної розмови між Володимиром Путіним і президентом США Дональдом Трампом. Водночас речник Кремля наголосив, що у разі потреби таку розмову можна організувати оперативно.

Перед тим російський диктатор Володимир Путін наказав службам безпеки підготувати проєкти щодо можливих випробувань ядерної зброї — на випадок, якщо президент США Дональд Трамп втілить ідею про відновлення тестувань своїх ядерних арсеналів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте саркастично прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про можливу підготовку до випробувань ядерної зброї. Його реакція пролунала під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном, повідомляє Digi24.

На запитання журналістів про те, як він оцінює останнє засідання Ради безпеки Росії, яке Путін провів у відповідь на анонсовані США ядерні випробування, Рютте відповів із явною іронією.

"Я вже давно не реагую на засідання, які організовує Путін. Йому платять як президенту Росії, тому він їх організовує", — сказав Рютте.

