Генсек НАТО Рютте з іронією відреагував на ядерні погрози Путіна

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте саркастично прокоментував заяви російського диктатора Володимира Путіна про можливу підготовку до випробувань ядерної зброї. Його реакція пролунала під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном, повідомляє Digi24.

Марк Рютте відреагував на ядерні погрози Путіна. Фото з відкритих джерел

На запитання журналістів про те, як він оцінює останнє засідання Ради безпеки Росії, яке Путін провів у відповідь на анонсовані США ядерні випробування, Рютте відповів із явною іронією.

"Я вже давно не реагую на засідання, які організовує Путін. Йому платять як президенту Росії, тому він їх організовує", — сказав Рютте.

Нагадаємо, що 5 листопада Володимир Путін під час засідання Ради безпеки РФ доручив силовим і цивільним структурам підготуватися до нових випробувань ядерної зброї. Це стало реакцією на слова президента США Дональда Трампа про можливе відновлення американських ядерних випробувань.

Путін назвав заяви Вашингтона "серйозним питанням" і наголосив, що Росія не може залишити їх без відповіді.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник Міноборони РФ Бєлоусов заявив про готовність Росії розпочати підготовку до ядерних випробувань на Новій Землі. Путін сказав, що це може статися після подібних кроків з боку інших країн, які мають ядерну зброю.

Також "Коментарі" писали, що заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв поглузував з Трампа вказавши, що той сам не розуміє своїх слів про ядерні випробування. Після цього колишній російський президент додав, що Москва може також вдатися до ядерних випробувань.