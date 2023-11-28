В Кремле ответили на заявление НАТО о том, что нельзя недооценивать Россию и сообщили о своих планах

У Путина ответили на одно из заявлений генсека Альянса Йенса Столтенберга, заявившего, что нельзя не дооценивать Россия. По словам спикера Путина, РФ дальше выстраивает свои планы, потому что НАТО якобы не отказывается от планов сдерживания России. Слова Пескова цитируют русские пропагандисты.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

В своем спиче Песков не обошел войну в Украине, которую начала Россия, и традиционно все прокомментировал в стиле кремлевской пропаганды. Так, якобы украинский народ является жертвой, которая используется в борьбе с Россией.

"Пока что альянс не отказывается от планов по сдерживанию России и по закланию украинского народа как жертв ритуальных в борьбе с Россией. Мы это понимаем и выстраиваем дальнейшую линию действий в соответствии с этими реалиями. СВО продолжается", — сказал Песков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Кремле назвали основную цель НАТО по отношению к России. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главной целью НАТО является сдерживание России. Пресссекретарь Путина считает, что архитектура военного альянса была создана как способ конфронтации против РФ.

Также "Комментарии" информировали о том, что Столтенберг рассказал, готов ли Путин к мирным переговорам. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что президент России Владимир Путин не готов вести мирные переговоры с Украиной, чтобы завершить войну. По словам Столтенберга, союзники Украины должны усилить помощь, чтобы Путин понял свое поражение.

Йенс Столтенберг выступил в Брюсселе перед заседанием Совета министров обороны ЕС. В своем выступлении генсек НАТО рассказал, готов ли Путин к мирным переговорам. Генеральный секретарь назвал единственное решение, которое может помочь склонить Путина к окончанию войны.