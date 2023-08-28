В Кремле ответили, придет ли Путин на похороны Пригожина

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока нет информации о дате захоронения основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, поэтому невозможно указать, будет ли присутствовать на церемонии Владимир Путин. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Придет ли Путин на похороны Пригожина. Фото из открытых источников
23 августа стало известно об авиакрушении самолета Пригожина. Впоследствии российская экспертиза выяснила, что среди погибших был Евгений Пригожин. Путин отреагировал на смерть лидера вагнеровцев, через сутки. Теперь в Кремле указывают, что неизвестно, будет ли российский президент на похоронах.
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Вместе с тем спикер Кремля подчеркнул, что общественность узнает пойдет ли Путин на похороны Пригожина.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британский политик Борис Джонсон указывает на причастность высшего руководства России к авиакрушению самолета Пригожина. Джонсон критикует Путина, заявив, что российский президент ведет себя как криминальный авторитет из популярных американских фильмов прошлого века.
Также "Комментарии" писали о том, сколько россиян верит, что Владимир Путин стоит за убийством основателя группы "Вагнера" Евгения Пригожина. Стали известны результаты опроса.
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