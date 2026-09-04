В Кремле панически заговорили о возобновлении "контактов" с Украиной: озвучен циничный ультиматум

Россия снова заявила о якобы готовности к контактам с Украиной, однако одновременно дала понять, что видит переговорный процесс только при собственных условиях. С очередным заявлением по поводу возможного диалога выступила официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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По ее словам, Москва вроде бы никогда не отказывалась от переговоров и остается открытой к разным форматам контактов. Захарова также заверила, что российская сторона вроде бы всегда выполняла взятые на себя обязательства.

В то же время представитель российского МИД заявила о существовании "маленького нюанса", который, по ее словам, имеет принципиальное значение для дальнейших контактов.

"Дело не только в словах, но и в конкретной реализации того, о чем договаривались", — заявила Захарова.

Таким образом, в Москве в очередной раз пытаются представить Россию стороной, которая якобы заинтересована в дипломатическом урегулировании, одновременно выдвигая требования по содержанию и выполнению потенциальных договоренностей.

Заявления Захаровой прозвучали на фоне новых сигналов Кремля о возможных переговорах. Владимир Путин ранее дал понять, что Москва не рассматривает простую заморозку боевых действий вдоль нынешней линии фронта как приемлемый для себя сценарий. Российская сторона настаивает, что возможные переговоры должны иметь так называемое "конкретное содержание".

В то же время, Путин заявил о существовании "шанса на урегулирование" войны. По его словам, некоторые каналы коммуникации между Украиной и Россией продолжают работать. В частности глава Кремля утверждает, что контакты сохраняются на уровне специальных служб.

Портал "Комментарии" уже писал, что президент США Дональд Трамп заявил, что пока не определился, будет ли приглашать российского правителя Владимира Путина на саммит G20, который должен состояться в Майами. Отвечая на вопрос журналистов о возможном присутствии главы Кремля на встрече лидеров "Группы двадцати", американский президент отметил, что пока не рассматривал этот вопрос подробно.