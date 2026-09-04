У Кремлі панічно заговорили про відновлення "контактів" з Україною: озвучено цинічний ультиматум

Росія знову заявила про нібито готовність до контактів з Україною, однак одночасно дала зрозуміти, що бачить переговорний процес лише за власних умов. Із черговою заявою щодо можливого діалогу виступила офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

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За її словами, Москва начебто ніколи не відмовлялася від переговорів і залишається відкритою до різних форматів контактів. Захарова також запевнила, що російська сторона нібито завжди виконувала взяті на себе зобов'язання.

Водночас представниця російського МЗС заявила про існування "маленького нюансу", який, за її словами, має принципове значення для подальших контактів.

"Справа не лише в словах, а й у конкретній реалізації того, про що домовлялися", — заявила Захарова.

Таким чином у Москві вкотре намагаються представити Росію стороною, яка нібито зацікавлена у дипломатичному врегулюванні, одночасно висуваючи вимоги щодо змісту та виконання потенційних домовленостей.

Заяви Захарової пролунали на тлі нових сигналів Кремля щодо можливих переговорів. Володимир Путін раніше дав зрозуміти, що Москва не розглядає просте заморожування бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту як прийнятний для себе сценарій. Російська сторона наполягає, що можливі переговори повинні мати так званий "конкретний зміст".

Водночас Путін заявив про існування "шансу на врегулювання" війни. За його словами, певні канали комунікації між Україною та Росією продовжують працювати. Зокрема, глава Кремля стверджує, що контакти зберігаються на рівні спеціальних служб.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп заявив, що наразі не визначився, чи запрошуватиме російського правителя Володимира Путіна на саміт G20, який має відбутися в Маямі. Відповідаючи на запитання журналістів про можливу присутність глави Кремля на зустрічі лідерів "Групи двадцяти", американський президент зазначив, що поки не розглядав це питання детально.