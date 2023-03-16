В Кремле передумали громко праздновать годовщину аннексии украинского Крыма: что известно

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Лиля Воробьева
В России передумали устраивать концерт по случаю "присоединения Крыма" на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российское издание Meduza.
Россия отказалась от концерта в "Лужниках" (фото из открытых источников)
Источники СМИ сообщают, что в Кремле решили "не устраивать большие празднования", а обойтись "точечными мерами".
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20 марта в Москве на Никитском бульваре откроют фотовыставку "Крымская весна. 9 лет мы вместе", а в Магаданской области планируют провести акцию, где можно будет бесплатно отправить открытки на полуостров.
Ранее появилась информация о том, что в конце февраля пропагандисты уже начали собирать массовку на предстоящий концерт в "Лужниках", где должен был выступить Путин.
"Соответствующее объявление было размещено в группе "Мега Волонтер Москва" в "ВКонтакте", где раньше набирали зрителей на "патриотический" митинг-концерт, состоявшийся в "Лужниках" 22 февраля", — пишет издание.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Путина анонсировали мероприятия к годовщине оккупации Крыма . По случаю 9-й годовщины аннексии Крыма российский президент Владимир Путин может посетить временно оккупированный регион Украины. В пропагандистской программе "Москва. Кремль. Путин" на российском телеканале "Россия-1" сообщили, что Владимир Путин с рабочей поездкой на следующей неделе посетит один из российских регионов. Кроме того, пропагандисты также сообщили, что у руководителя запланированы международные контакты. Пока нет официальных сообщений из Кремля по поводу участия российского президента в мероприятиях в оккупированном Крыму. Пропагандисты пафосно называют этот "праздник" воссоединением.
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