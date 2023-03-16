В Кремле передумали громко праздновать годовщину аннексии украинского Крыма: что известно

В России передумали устраивать концерт по случаю "присоединения Крыма" на стадионе "Лужники" в Москве 18 марта. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российское издание Meduza.

Россия отказалась от концерта в "Лужниках" (фото из открытых источников)

Источники СМИ сообщают, что в Кремле решили "не устраивать большие празднования", а обойтись "точечными мерами".

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20 марта в Москве на Никитском бульваре откроют фотовыставку "Крымская весна. 9 лет мы вместе", а в Магаданской области планируют провести акцию, где можно будет бесплатно отправить открытки на полуостров.

Ранее появилась информация о том, что в конце февраля пропагандисты уже начали собирать массовку на предстоящий концерт в "Лужниках", где должен был выступить Путин.