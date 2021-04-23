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В Кремле предложили "нормандской четверке" встретиться на Донбассе: условие

Российское правительство настаивает, чтобы к переговорам присоединились и так называемые «Л-ДНР»

сегодня, 17:14
Автор:

Вечканова Елена

Москва начала виток новых громких заявлений, касающихся Украины и внешней политики. Нынче на повестке дня — вероятная встреча "нормандской четверки". Как сообщает пропагандистский ресурс "РИА Новости", Россия предлагает увидеться с представителями Украины, Франции и Германии на территории Донбассе.

В Кремле предложили "нормандской четверке" встретиться на Донбассе: условие

Дмитрий Козак. Фото из открытых источников

Такое заявление сделал представитель администрации главы РФ Дмитрий Козак. По мнению политика, таким образом военный конфликт можно будет обсуждать непосредственно в зоне, где он развернулся.

При этом в Кремле подчеркивают одно важное условие. Якобы "нормандию" придется расширить, дабы не только представители украинского и зарубежных правительств смогли высказаться, но также и члены администраций непризнанных республик в ОРДЛО.

Козак считает, что на Донбассе удастся наиболее конструктивно и честно обсудить все вероятные решения, которые касаются "Минских договоренностей".

Интересно, что соответствующее предложение было направлено Германии и Франции. Об Украине речи не идет. В письме указывается, что срок действия соглашения истечет уже 27 апреля.

К слову, напомним, что ранее российский президент Владимир Путин фактически отказался от личной встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским все на том же Донбассе. По мнению Путина, Зеленский должен говорить о Донбассе не с представителями РФ. Политик уверен, что любые переговоры об окончании войны украинскому правительству следует вести с руководством непризнанных республик в ОРДЛО. Зачем же Зеленского все равно ждут в Кремле, можете узнать в нашем материале.

Также "Комментарии" сообщали, как, по мнению экспертов, Украине стоит реагировать на нынешний отвод российский вод от своей границы. Политолог Георгий Кухалейшвили уверен, что таким поведением в Кремле пытаются "пустить пыль" в глаза лидерам НАТО. Больше подробностей — в нашей публикации.


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Источник: https://ria.ru/20210423/permirie-1729663411.html
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