В Кремле предложили "нормандской четверке" встретиться на Донбассе: условие

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Вечканова Елена
Москва начала виток
новых громких заявлений, касающихся Украины и внешней политики. Нынче на
повестке дня — вероятная встреча "нормандской четверки". Как сообщает
пропагандистский ресурс "РИА Новости", Россия предлагает увидеться с представителями
Украины, Франции и Германии на территории Донбассе.
Дмитрий Козак. Фото из открытых источников
Такое заявление
сделал представитель администрации главы РФ Дмитрий Козак. По мнению политика,
таким образом военный конфликт можно будет обсуждать непосредственно в зоне,
где он развернулся.
При этом в Кремле
подчеркивают одно важное условие. Якобы "нормандию" придется расширить, дабы не
только представители украинского и зарубежных правительств смогли высказаться,
но также и члены администраций непризнанных республик в ОРДЛО.
Козак считает,
что на Донбассе удастся наиболее конструктивно и честно обсудить все вероятные
решения, которые касаются "Минских договоренностей".
Интересно, что соответствующее предложение было направлено Германии и Франции. Об Украине речи не идет. В письме указывается, что срок действия соглашения истечет уже 27 апреля.
К слову, напомним, что ранее российский президент Владимир Путин фактически отказался от личной встречи с главой украинского государства Владимиром Зеленским все на том же Донбассе. По мнению Путина, Зеленский должен говорить о Донбассе не с представителями РФ. Политик уверен, что любые переговоры об окончании войны украинскому правительству следует вести с руководством непризнанных республик в ОРДЛО. Зачем же Зеленского все равно ждут в Кремле, можете узнать в нашем материале.
Также "Комментарии" сообщали, как, по мнению экспертов, Украине стоит реагировать на нынешний отвод российский вод от своей границы. Политолог Георгий Кухалейшвили уверен, что таким поведением в Кремле пытаются "пустить пыль" в глаза лидерам НАТО. Больше подробностей — в нашей публикации.
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