В РФ продолжают придумывать и распространять откровенную ложь об ракетных обстрелах по энергетическим объектам Украины. Таким образом кремлевская пропаганда пытается оправдать террор мирного населения и свои преступления. О новых "причинах" обстрелов пишут " РИА Новости ". Ракетные обстрелы Украины (фото из открытых источников) Российские пропагандисты опубликовали очередную дезинформацию Минобороны РФ, где говорится, что ракетная атака 16 декабря "была нанесена по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающих их объектах энергетики".

Но этого "объяснения" оказалось недостаточно, поэтому они заявили, что "в результате ударов сорвано перекидывание оружия и боеприпасов иностранного производства, блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий, остановлены оборонные предприятия". Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Путин подставил российских бизнесменов и устроил для них ловушку . Президент России Владимир Путин создал неблагоприятные условия для российских бизнесменов и олигархов, показав их по телевидению таким образом, что они поддерживают военные действия. Российский диктатор в первые дни полномасштабного вторжения показывал бизнесменов и олигархов по телевидению, таким образом создав для них ловушку. Один из российских магнатов описал следующие действия Путина. Таким образом, большинство российских бизнесменов в течение нескольких месяцев попали под санкционные запреты от США и стран Европы. Несмотря на это, некоторые русские богачи не отказались от Путина, а наоборот стали на его сторону. Российский предприниматель белорусского происхождения Андрей Мельниченко, владеющий угольно-энергетической компанией "СУЭК" и фирмой из удобрений "Еврохим" находясь в Кремле в тот же день, заявил, что санкции, которые вводит Запад, не заставят его пойти против президента России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!