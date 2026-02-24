Россия учтет в переговорах по Украине информацию о том, что Лондон и Париж хотят вооружить Киев ядерным оружием. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление во время общения с российским пропагандистами сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. Фото: из открытых источников

"Намерение вооружить Украину ядерным оружием – вопиющее нарушение норм международного права", – заявил главный рупор Кремля.

При этом Песков добавил, что данные СВР якобы о готовности Лондона и Парижа вооружить Киев ядерным оружием чрезвычайно важны с точки зрения угрозы для всего режима нераспространения.

Читайте также на портале "Комментарии" — Служба внешней разведки РФ заявила, что Великобритания и Франция якобы рассматривают передачу Украине ядерной или так называемой "грязной" бомбы. Как пишет СВР РФ, Германия якобы отказалась участвовать в этой инициативе.

СВР РФ опубликовала заявление, в котором утверждает, что Лондон и Париж "не готовы смириться с поражением" и ищут способ усилить позиции Киева в войне, развязанной Россией. По версии СВР передачу могут "замаскировать" под собственную разработку Украины, а среди возможных вариантов якобы рассматривается французская боеголовка TN75 для ракеты M51.1.

"Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой. Британцы и французы хотят замаскировать передачу ядерного оружия Киеву под разработку самой Украины", — сообщили в СВР РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что война находится на "начале конца", поскольку обе стороны нуждаются в прекращении огня.

В то же время, глава государства подчеркнул: без жестких и четких гарантий безопасности со стороны Запада россия использует возможную паузу для перегруппировки сил и подготовки нового наступления.



