Кравцев Сергей
Росія врахує у переговорах щодо України інформацію про те, що Лондон та Париж хочуть озброїти Київ ядерною зброєю. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву під час спілкування з російським пропагандистами зробив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.
При цьому Пєсков додав, що дані СЗР нібито про готовність Лондона та Парижа озброїти Київ ядерною зброєю є надзвичайно важливими з погляду загрози для всього режиму нерозповсюдження.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Великобританія та Франція нібито розглядають передачу Україні ядерної або так званої "брудної" бомби. Як пише СЗР РФ, Німеччина нібито відмовилася брати участь у цій ініціативі.
СЗР РФ опублікувала заяву, в якій стверджує, що Лондон і Париж "не готові змиритися з поразкою" та шукають спосіб посилити позиції Києва у війні, розв'язаній Росією. За версією СЗР, передачу можуть "замаскувати" під власну розробку України, а серед можливих варіантів нібито розглядається французька боєголовка TN75 для ракети M51.1.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що війна знаходиться на "початку кінця", оскільки обидві сторони потребують припинення вогню.
Водночас, глава держави наголосив: без жорстких та чітких гарантій безпеки з боку Заходу росія використовує можливу паузу для перегрупування сил та підготовки нового наступу.