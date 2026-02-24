Росія врахує у переговорах щодо України інформацію про те, що Лондон та Париж хочуть озброїти Київ ядерною зброєю. Як повідомляє портал "Коментарі", відповідну заяву під час спілкування з російським пропагандистами зробив прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков.

"Намір озброїти Україну ядерною зброєю – кричуще порушення норм міжнародного права", – заявив головний рупор Кремля.

При цьому Пєсков додав, що дані СЗР нібито про готовність Лондона та Парижа озброїти Київ ядерною зброєю є надзвичайно важливими з погляду загрози для всього режиму нерозповсюдження.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що Великобританія та Франція нібито розглядають передачу Україні ядерної або так званої "брудної" бомби. Як пише СЗР РФ, Німеччина нібито відмовилася брати участь у цій ініціативі.

СЗР РФ опублікувала заяву, в якій стверджує, що Лондон і Париж "не готові змиритися з поразкою" та шукають спосіб посилити позиції Києва у війні, розв'язаній Росією. За версією СЗР, передачу можуть "замаскувати" під власну розробку України, а серед можливих варіантів нібито розглядається французька боєголовка TN75 для ракети M51.1.

"Британія та Франція готуються озброїти Київ ядерною бомбою. Британці та французи хочуть замаскувати передачу ядерної зброї Києву під розробку самої України", — повідомили у СЗР РФ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що війна знаходиться на "початку кінця", оскільки обидві сторони потребують припинення вогню.

Водночас, глава держави наголосив: без жорстких та чітких гарантій безпеки з боку Заходу росія використовує можливу паузу для перегрупування сил та підготовки нового наступу.



