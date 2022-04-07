В Кремле признали, что понесли "значительные потери" в войне против Украины

Спикер российского президента Песков признал, что российская армия "понесла значительные потери" на войне против Украины. Однако Песков продолжает сообщать, что отступление России на некоторых направлениях было "жестом доброй воли". Как сообщают "Комментарии", такое заявление Песков сделал в интервью британскому телеканалу Sky News.

Песков - фото из открытых источников

"Мы понесли значительные потери войск, это огромная трагедия для нас", — отметил Песков во время интервью.

Однако сразу начал настаивать на том, что отвод российских войск из Киевского и Черниговского направлений является "жестом доброй воли во время переговоров".

Также Песков выразил надежду, что "спецоперация" в Украине будет завершена в ближайшие дни или хотя бы в ближайшем будущем в результате достижения цели РФ или благодаря переговорам.

Как сообщали ранее "Комментарии", в Европарламенте рассказали о сроках рассмотрения заявки Украины на членство в ЕС. Время рассмотрения заявки Украины на членство в Европейском союзе может быть значительно меньше, чем в обычном случае, если Украина оперативно ответит на вопросы Европейской комиссии.

Также "Комментарии" писали, что в НАТО рассматривают вопросы поставки тяжелого оружия Украине. Ключевым вопросом на встрече министров иностранных дел стран НАТО будут дальнейшие поставки вооружения Украине. В частности, речь пойдет о передаче Киеву тяжелого оружия.

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