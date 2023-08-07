В Кремле признали, что у России нет демократии: сколько россиян проголосует за новое президентство Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что россияне вновь изберут Путина президентом на предстоящих в 2024 году выборах. По словам кремлевского чиновника, за Путина проголосует более 90% граждан России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.

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В 2021 году и Владимир Путин подписал изменения к Конституцию РФ, которые позволяют российскому диктатору "обнулить" предыдущие сроки и вновь принять участие в президентских выборах. Таким образом, Путин может быть переизбран на пост президента еще дважды – в 2024 году и в 2030, что позволит ему руководить Россией до 2036 года.

Путин использует войну в качестве своей пиар-кампании. Президент РФ превратил захватническую агрессивную войну против Украины на способ "спасения" России. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова Путин победит на следующих выборах с большим преимуществом.

"Наши президентские выборы — это действительно не демократия, это дорогая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90% голосов", — говорит Песков.

Согласно измерениям российской компании "Левада-центр", рейтинг Путина стабильно находится на 80% и выше. Единственный раз, когда популярность российского диктатора значительно падала — был в 2022 году. На фоне постоянных поражений в Украине Кремль в сентябре объявил о частичной мобилизации. Такие действия привели к падению рейтингов до 50%, однако впоследствии приверженность россиян к Путину вновь возросла до 80%.

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