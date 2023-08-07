logo

BTC/USD

29037.39

ETH/USD

1832.57

LTC/USD

82.75

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле признали, что у России нет демократии: сколько россиян проголосует за новое президентство Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле признали, что у России нет демократии: сколько россиян проголосует за новое президентство Путина

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что в России "на самом деле не демократия".

сегодня, 09:26
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

В Кремле признали, что у России нет демократии: сколько россиян проголосует за новое президентство Путина

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что россияне вновь изберут Путина президентом на предстоящих в 2024 году выборах. По словам кремлевского чиновника, за Путина проголосует более 90% граждан России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В 2021 году и Владимир Путин подписал изменения к Конституцию РФ, которые позволяют российскому диктатору "обнулить" предыдущие сроки и вновь принять участие в президентских выборах. Таким образом, Путин может быть переизбран на пост президента еще дважды – в 2024 году и в 2030, что позволит ему руководить Россией до 2036 года.

Путин использует войну в качестве своей пиар-кампании. Президент РФ превратил захватническую агрессивную войну против Украины на способ "спасения" России. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова Путин победит на следующих выборах с большим преимуществом.

"Наши президентские выборы — это действительно не демократия, это дорогая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году, набрав более 90% голосов", — говорит Песков.

Согласно измерениям российской компании "Левада-центр", рейтинг Путина стабильно находится на 80% и выше. Единственный раз, когда популярность российского диктатора значительно падала — был в 2022 году. На фоне постоянных поражений в Украине Кремль в сентябре объявил о частичной мобилизации. Такие действия привели к падению рейтингов до 50%, однако впоследствии приверженность россиян к Путину вновь возросла до 80%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксагент MI6 рассказал, кто заменит Путина.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который рассказал, сколько еще проживет Путин.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2023/08/06/world/europe/putins-forever-war.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!