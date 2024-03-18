В Кремле признали опасность украинских ударов по территории России

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о необходимости создать "санитарную зону" на территории Украины. По словам Пескова, эта мера необходима из-за опасности украинских ударов по России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

По завершении голосования в России Путин выступил с большой пресс-конференцией, где заявил о необходимости создать "санитарную зону на сегодняшних территориях Украины".

В Кремле объяснили заявления Путина и указали, что это "мероприятие" предлагается из-за опасности от украинских атак.

"Путин, говоря о создании санитарной зоны на границе с Украиной, имел в виду принятие мер по обеспечению безопасности территории России, которая подвергается атакам", — заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, что в приграничных селах Курской и Белгородской области около недели активно действуют российские добровольцы, захватившие несколько админзданий и ведущие бои с российскими военными. Кроме того, территория России находится под периодическими атаками украинских беспилотников, главной целью которых является НПЗ. За последние недели произошло несколько попаданий по этим объектам, из-за чего в России поднялась цена на топливо.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил о последнем прощальном оружии на войне.

Также "Комментарии" писали о британском издании Financial Times, которое назвало единственный вариант, позволяющий Западу остановить Путина пойти на шестой срок после победы на так называемых выборах в России.