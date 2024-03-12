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В Кремле признали силу повстанцев. Подтвердили, что это мощная группировка

В этот раз, в отличие от прошлого, российские власти признали, что действующие на ее территории повстанцы являются мощной группировкой, об этом в эфире «Эспрессо» сообщил ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман

сегодня, 18:18
Автор:
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Ткачик Олеся
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Как подчеркнул Гетьман, на этот раз рейд Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и "Сибирского батальона" отличается от прошлого в части реакции на него кремлевской власти.

В Кремле признали силу повстанцев. Подтвердили, что это мощная группировка

Российский добровольческий корпус

По его словам, представители властей РФ начали заявлять, что удалось уничтожить танки и бронированные машины повстанцев, а также обезвредить более сотни бойцов. То есть, подчеркивает эксперт, на этот раз власти России фактически подтвердили, что речь идет о мощной группировке российских повстанцев, которая действует на территории страны-агрессора. Эта группировка имеет военную технику и способна захватывать населенные пункты.

Как считает Гетьман, этот рейд повстанцев серьезный и имеет также политический и эмоциональный подтекст, ведь бойцы заявили, что не только освобождают свою землю, но и помогают простым россиянам не бояться кремлевского диктатора Владимира Путина, который хочет узурпировать власть в стране с помощью очередных формальных выборов. .

Ветеран украинско-российской войны отметил, что информация от повстанцев начнет набирать обороты, ее неизбежно услышат воюющие в Украине россияне. Гетьман не исключает, что некоторые россияне могут задуматься стоит ли им продолжать вести боевые действия в Украине или бороться против путинской власти.

"Если произойдет, что какое-то одно подразделение на уровне батальона российской армии перейдет на сторону этих российских легионеров, то может произойти цепная реакция по всей российской армии",
– считает Гетман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что российские повстанцы намерены вести боевые действия на территории России, по меньшей мере, до путинских выборов. Если сил хватит, то готовы бороться против путинской власти и подольше. При этом российские повстанцы добавили, что их главная цель на перспективу – свергнуть российского диктатора Владимира Путина и организовать поход на Москву.




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Источник: https://espreso.tv/news-yakshcho-khoch-odin-batalyon-rf-pereyde-na-bik-rosiyan-yaki-voyuyut-proti-putina-mozhe-piti-lantsyugova-reaktsiya-po-vsiy-armii-mayor-zapasu-ngu-getman
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