Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отказался прямо говорить о том, сможет ли РФ поменять позицию по проведению ядерных испытаний, если Запад разрешит Украине наносить удары дальнобойным оружием по российской территории.

Дмитрий Песков

Вместо этого, Песков напомнил заявление диктатора Владимира Путина по этому вопросу.

"Переслушайте и перечитайте заявление президента, которое он сделал по этому вопросу — по теме возможного разрешения на использование западных вооружений (для нанесения ударов) вглубь территории России. Там весьма доступно изложена позиция РФ", — сказал Песков.

При этом известно, что еще 12 сентября диктатор Путин заявил, что Силы обороны якобы не в состоянии наносить удары вглубь российской территории без данных европейских и американских спутников. Поэтому, по его словам, речь идет не о разрешении на использование западных ракет, а о прямом участии стран НАТО в конфликте. При этом кремлевский диктатор подчеркнул, что, исходя из угроз, которые создаются, Москва будет принимать "соответствующие решения".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Россия регулярно угрожает цивилизованному миру применением ядерного оружия. Впрочем, на Западе эти угрозы многие политики уже перестали воспринимать серьезно.

Возможно, чтобы напомнить о серьезности намерений, в РФ решили провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Но, это испытание с треском провалилось, ракета взорвалась в пусковой шахте на российском полигоне в Плесецке. Это была как минимум четвертая неудачная попытка запуска ракеты "Сармат". Первое и пока единственное полностью успешное испытание этой ракеты состоялось 20 апреля 2022 года.





