Кравцев Сергей
Кремль всегда информирует о телефонных разговорах российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление в разговоре с российскими пропагандистами сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Так Песков прокомментировал заявление Трампа о том, что у него недавно были "хорошие разговоры" с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
При этом главный рупор Кремля отказался от комментариев относительно возможного неформального общения Трампа и Путина.
Глава Белого дома выразил уверенность, что войну в Украине удастся завершить, и в очередной раз напомнил, что "урегулировал восемь войн".
