В Кремле прокомментировали "хорошие разговоры" Трампа с Путиным

Кремль всегда информирует о телефонных разговорах российского диктатора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Соответствующее заявление в разговоре с российскими пропагандистами сделал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал заявление Трампа о том, что у него недавно были "хорошие разговоры" с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом главный рупор Кремля отказался от комментариев относительно возможного неформального общения Трампа и Путина.

президент США Дональд Трамп заявил, що вражда між президентом України Владимиром Зеленским і российским диктатором Владимиром Путиным стала главной преградой, чтобы закончить войну. Об этом глава Белого дома сказал в интервью "Fox News".

"Ненависть между Путиным и Зеленским – это смешно, это безумие. Ненависть – это плохая вещь, когда ты пытаешься что-то решить", – отметил Дональд Трамп.

Глава Белого дома выразил уверенность, что войну в Украине удастся завершить, и в очередной раз напомнил, что "урегулировал восемь войн".

"Мы пытаемся что-то сделать, но боевые действия продолжаются. Это очень кровопролитная война. Это очень плохо. Я урегулировал восемь войн, а эту считал самой легкой. Но это произойдет... Мы работаем над ситуацией с Россией и Украиной и надеемся, что нам это удастся", – сказал президент США.

