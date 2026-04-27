У Кремлі прокоментували "хороші розмови" Трампа з Путіним

Кремль завжди інформує про телефонні розмови російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Відповідну заяву у розмові з російськими пропагандистами зробив речник глави РФ Дмитро Пєсков.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Так Пєсков прокоментував заяву Трампа про те, що він недавно мав "хороші розмови" з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому головний рупор Кремля відмовився від коментарів щодо можливого неформального спілкування Трампа та Путіна.

президент США Дональд Трамп заявив, що ворожнеча між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним стала головною перепоною, щоб закінчити війну. Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю Fox News.

"Ненависть між Путіним та Зеленським – це смішно, це божевілля. Ненависть – це погана річ, коли ти намагаєшся щось вирішити", – зазначив Дональд Трамп.

Глава Білого дому висловив упевненість, що війну в Україні вдасться завершити, і вкотре нагадав, що "врегулював вісім війн".

"Ми намагаємося щось зробити, але бойові дії продовжуються. Це дуже кровопролитна війна. Це дуже погано. Я врегулював вісім воєн, а цю вважав найлегшою. Але це станеться... Ми працюємо над ситуацією з Росією та Україною і сподіваємося, що нам це вдасться", – сказав президент США.

