У Кремлі прокоментували "хороші розмови" Трампа з Путіним

Кравцев Сергей
Кремль завжди інформує про телефонні розмови російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Відповідну заяву у розмові з російськими пропагандистами зробив речник глави РФ Дмитро Пєсков.
Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел
Так Пєсков прокоментував заяву Трампа про те, що він недавно мав "хороші розмови" з Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
При цьому головний рупор Кремля відмовився від коментарів щодо можливого неформального спілкування Трампа та Путіна.
Глава Білого дому висловив упевненість, що війну в Україні вдасться завершити, і вкотре нагадав, що "врегулював вісім війн".
