Бывший президент США Дональд Трамп после того как покинул Белый дом якобы тайно общался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Как говорится в книге журналиста-расследователя Боба Вудворда, политики с того времени говорили, как минимум семь раз. Помимо этого, журналист утверждает, что якобы Трамп отправлял Путину дефицитные тесты на коронавирус.

Трамп и Путин

На эту информацию отреагировали в Кремле. В частности, ее прокомментировал спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков. Он заявил, что информация, которая появилась в западных СМИ не соответствует действительности.

Говоря о созвонах Трампа и Путина он сказал: "Нет, это не так".

При этом в комментарии The New York Times Песков заявил, что "это типичная дезинформация в контексте предвыборной политической кампании".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в США обнародовали фрагменты книги журналиста-расследователя Боба Вудворда. Как утверждается, после 2021 года Дональд Трамп и Владимир Путин общались по телефону по меньшей мере семь раз. Более того, Трамп якобы даже помог кремлевскому диктатору. По информации журналиста, Путин был очень напуган пандемией коронавируса и отсутствия тестов. Как говорится в книге, Трамп якобы даже отправил Путину дефицитную посылку с тестами на коронавсирус для личного пользования диктатора.

Сам же Путин в ответ якобы даже пригрозил Трампу, чтобы тот не рассказывал об этом, ведь указал, что такое решение будет иметь негативные политические последствия для американского политика. Однако на этом контакты Путина и Трампа не окончились. Как указывает Вудворд со ссылкой на источники в команде лидера республиканцев, Трамп говорил с российским диктатором по меньшей мере семь раз после ухода с поста президента США, а последний разговор состоялся в начале 2024 года.





