Трамп после разговора с Путиным отправил тайный груз в Россию

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Slava Kot
Бывший президент США Дональд Трамп тайно общался с президентом России Владимиром Путиным, по меньшей мере, семь раз после того, как покинул Белый дом в 2021 году. Эта информация стала известна благодаря новой книге журналиста-расследователя Боба Вудворда, которая вскоре выйдет в свет. Первые детали из книги под названием "Война" обнародовало издание Washington Post.
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников
Как рассказывает Боб Вудворд, в начале пандемии коронавируса, российский диктатор Владимир Путин был напуган из-за недостаточного количества тестов на COVID-19. Однако Трамп в разгар пандемии в 2020 году тайно отправил Путину тесты на коронавирус для личного использования.
Сам же Путин в ответ пригрозил Трампу, чтобы тот не рассказывал об этом, ведь указал, что такое решение будет иметь негативные политические последствия для американского политика.
Однако на этом контакты Путина и Трампа не окончились. Как указывает Вудворд со ссылкой на источники в команде лидера республиканцев, Трамп говорил с российским диктатором по меньшей мере семь раз после ухода с поста президента США, а последний разговор состоялся в начале 2024 года. В одном из эпизодов книги описан момент, когда Трамп, находясь в своем имении Мар-а-Лаго, приказал своему советнику покинуть комнату, чтобы провести частный телефонный разговор с Путиным.
В книге не описывается, о чем именно говорили политики, однако эта информация вызывает новые вопросы по поводу отношений Трампа с Путиным, особенно на фоне предстоящих президентских выборов в США.
Команда Трампа решительно опровергла информацию об этих разговорах. Директор по коммуникациям кампании Трампа Стивен Ченг заявил, что такие утверждения являются "вымышленными", а книга принадлежит к "художественной литературе".
Напомним, Боб Вудворд стал известен еще в 1970-х годах после разоблачения Вотергейтского скандала, приведшего к отставке президента Ричарда Никсона. Вудворд является автором более дюжины бестселлеров, включая четыре книги о президентстве Дональда Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп совещался с Путиным, отправлять ли Украине оружие.
Также "Комментарии" писали о Стивене Кинге, сделавшем неожиданное признание о Трампе.
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