Трамп после разговора с Путиным отправил тайный груз в Россию

Бывший президент США Дональд Трамп тайно общался с президентом России Владимиром Путиным, по меньшей мере, семь раз после того, как покинул Белый дом в 2021 году. Эта информация стала известна благодаря новой книге журналиста-расследователя Боба Вудворда, которая вскоре выйдет в свет. Первые детали из книги под названием "Война" обнародовало издание Washington Post.



Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Как рассказывает Боб Вудворд, в начале пандемии коронавируса, российский диктатор Владимир Путин был напуган из-за недостаточного количества тестов на COVID-19. Однако Трамп в разгар пандемии в 2020 году тайно отправил Путину тесты на коронавирус для личного использования.

Сам же Путин в ответ пригрозил Трампу, чтобы тот не рассказывал об этом, ведь указал, что такое решение будет иметь негативные политические последствия для американского политика.

"Я хочу, чтобы ты никому не говорил, потому что люди будут злиться на тебя, а не на меня", — говорится в книге.

Однако на этом контакты Путина и Трампа не окончились. Как указывает Вудворд со ссылкой на источники в команде лидера республиканцев, Трамп говорил с российским диктатором по меньшей мере семь раз после ухода с поста президента США, а последний разговор состоялся в начале 2024 года. В одном из эпизодов книги описан момент, когда Трамп, находясь в своем имении Мар-а-Лаго, приказал своему советнику покинуть комнату, чтобы провести частный телефонный разговор с Путиным.

В книге не описывается, о чем именно говорили политики, однако эта информация вызывает новые вопросы по поводу отношений Трампа с Путиным, особенно на фоне предстоящих президентских выборов в США.

"Трамп был самым безрассудным и импульсивным президентом в американской истории, и он демонстрирует тот же характер, что и кандидат в президенты 2024 года", — пишет Вудворд в книге "Война".

Команда Трампа решительно опровергла информацию об этих разговорах. Директор по коммуникациям кампании Трампа Стивен Ченг заявил, что такие утверждения являются "вымышленными", а книга принадлежит к "художественной литературе".

Напомним, Боб Вудворд стал известен еще в 1970-х годах после разоблачения Вотергейтского скандала, приведшего к отставке президента Ричарда Никсона. Вудворд является автором более дюжины бестселлеров, включая четыре книги о президентстве Дональда Трампа.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп совещался с Путиным, отправлять ли Украине оружие.

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