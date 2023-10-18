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В Кремле прокомментировали результаты выборов в Польше: "нам это не нравится"

Спикер Кремля Песков рассказал, улучшатся ли отношения между Польшей и Россией после выборов.

сегодня, 15:10
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на завершение парламентских выборов в Польше и заявил, что "поляки занимают весьма враждебную позицию" в отношении России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ. 

В Кремле прокомментировали результаты выборов в Польше: "нам это не нравится"

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Песков считает, что результаты парламентских выборов в Польше не улучшат отношения с Россией.


"Факт остается фактом: поляки нас не любят, они с нами не дружат, и они занимают весьма враждебную позицию по всем вопросам, которые касаются нас. Нам это не нравится", — сказал Дмитрий Песков.

Спикер Кремля заявил, что среди польских властей нет ни одного политического образования, которое бы пыталось наладить отношения с Россией.

Напомним, что в Польше 15 октября прошли парламентские выборы. По их результатам победила провластная партия "Право и Справедливость", набравшая 35,4% голосов. Однако этого мало для формирования коалиции, поэтому после лет у власти она уйдет в оппозицию. В то время как нынешние оппозиционные партии "Гражданская коалиция", "Ливица" и "Третий путь" сформируют коалиционное правительство.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ультраправой польской партии "Конфедерация" разразился скандал после объявления результатов выборов. Кроме того, некоторые участники этой партии открыто выражали пророссийские взгляды и заявляли, что Украина не способна победить Россию в войне.

"Комментарии" также писали, что президент России Владимир Путин похвалил Украину за попытки мирных переговоров и отреагировал на информацию о передаче Соединенными Штатами для украинской армии ракет ATACMS.



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Источник: https://ria.ru/
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