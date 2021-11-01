В Кремле проснулись, хотят нормандский формат: эксперты объяснили, в чем спешка

По словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, РФ передала лидерам Украины, Германии и Франции предложения о "нормандской встрече". Эксперты оценили для портала "Комментарии" это заявление и перспективы такой встречи.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Судя по происходящему, конфликт на Донбассе становится крайне невыгодным для России

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов считает, что "нормандский формат" нуждается в кардинальном пересмотре. Именно поэтому вокруг новой встречи – такие непонятные телодвижения.

"Когда этот формат был только сформирован, в 2014-м, геополитическая обстановка в мире и особенно в Европе была совершенно иной. А сегодня основные вводные переговорного процесса в "нормандской четверке" уже не соответствуют тем целям и задачам, которые были заложены при формировании данного переговорного процесса, – говорит Виктор Савинов. – Германия из-за происходящей смены руководства страны, не готова к каким-либо кардинальным шагам. Франция же ориентирована на Германию – и не понимает пока ее будущую позицию. Как не парадоксально, но такая же ситуации в РФ. В Кремле хотят понимать расклад сил в "нормандском формате", который зависит от Германии".

По словам эксперта, позиция Украины сейчас ослабла, ведь нас обходят газовыми потоками – и "Турецким", и "Северными". При этом подземные газовые хранилища Украины, наша ГТС как альтернатива "потокам" всё еще являются фактором энергетической безопасности Европы. И шантаж со стороны РФ по этим пунктам в адрес Украины в "нормандской четверке" не проходит, считает Виктор Савинов.

"И всё же руководство РФ стремится к тому, чтобы начать переговорный процесс как можно быстрее. Ведь теперь Россия обладает новыми инструментами в виде "Турецкого", "Северного" потоков. И хочет понять, насколько этот инструмент действенен как геополитическое оружие, – поясняет эксперт. – Россия даже не против переформатирования нормандского формата, включения в него новых участников. Однако против этого активно выступает Франция. Судя по происходящему, конфликт на Донбассе становится крайне невыгодным для России, позиционирующей себя как надежного бизнес-партнера Запада. В общем, позиция на политической шахматной доске в Европе кардинально изменилась. При этом перспективы встречи на высшем уровне (глав государств нормандского формата) – малы, да и глав МИД – незначительны. К переговорам сейчас не готовы Украина (ослабленные позиции на фоне разгорающихся внутренних кризисов) и Германия (находится в процессе формирования нового правительства). Да и Франция не проявляет особой в них заинтересованности".

Заявление Лаврова похоже на отговорку с целью сделать вид, будто РФ тоже не против переговоров о мире

По мнению аналитика, кандидата политических наук Олеси Яхно, заявление Лаврова больше похоже на отговорку со стороны российской власти. Чтобы показать, что Россия якобы тоже не против встречи в нормандском формате.

"О необходимости такой встречи в последнее время активно говорила теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель, – напоминает эксперт. – И со стороны Кремля тогда прозвучали комментарии в стиле: смысл подобных переговоров для РФ будет лишь при условии обсуждения ее предложений. А предложения эти касаются политической части Минских соглашений. Так, будто пунктов о безопасности (прекращение обстрелов, вывод войск) там нет. Именно поэтому считаю текущее заявление Лаврова из серии: смотрите, мы же тоже не против встречаться, но игра должна идти по нашим правилам".

Перспективу такой встречи в обозримом будущем Олеся Яхно оценивает, как незначительную. Во всяком случае, на уровне глав нормандского формата.

"Возможно, переговоры пройдут на уровне советников глав государств или на уровне министров иностранных дел. Но, судя по предварительным заявлениям РФ относительно того, чего она ожидает от встречи, судя по ее традиционным обвинениям в адрес Украины (что именно наша страна якобы не выполняет те или иные пункты "Минска" — так, как будто у самой России нет никаких обязательств), я вижу заявление Лаврова как отговорку. С целью сделать вид, будто РФ тоже не против переговоров о мире. А по факту позиция РФ понятна, – акцентирует аналитик. – Почему такое заявление озвучено сейчас? Таким образом РФ отвечает на инициативы со стороны той же Германии. Сама же российская власть к конструктивным переговорам явно не стремится".

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