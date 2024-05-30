Спикер Кремля Дмитрий Песков высказался о внешнеполитических решениях, которые принимает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По словам Пескова, Орбан испытывает давление от ЕС, из-за интересов Венгрии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский диктатор Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время пресс-конференции в Кремле похвалил Виктора Орбана за его "самостоятельность".

"Не все страны внутри ЕС могут позволить себе проявлять самостоятельность. Орбан очень внимательно относится к интересам Венгрии, такая самостоятельность не всем нравится в ЕС, поэтому он испытывает давление", — сказал спикер Кремля.

Песков добавил, что Кремль не может комментировать, какие последствия будут ожидать венгерского лидера за блокирование санкций против России и наложение вето на помощь Украине.

"Москва не берется судить о последствиях для Венгрии сопротивления антироссийским санкциям", – добавил Песков.

Отметим, что за два года с начала полномасштабного вторжения в большинстве стран ЕС наблюдается рекордно низкий уровень инфляции на уровне 2-3%, в то время как в Венгрии этот показатель составляет более 8%. Также большинство стран Европейского союза значительно сократили покупку газа у РФ по сравнению с периодом до начала вторжения, однако Венгрия по-прежнему закупает значительные объемы газа у России. Также Венгрия строит атомную станцию на своей территории совместно с российской компанией "Росатом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС подверглись резкой критике постоянные попытки Орбана заблокировать помощь Украине и наложение вето против санкций в отношении России.

Также "Комментарии" писали о реакции Кремля на решение союзников Украины разрешить бить по территории России западным оружием.