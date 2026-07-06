logo

BTC/USD

62659

ETH/USD

1766.04

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа: о чем договорились по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа: о чем договорились по Украине

Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в ближайшее время продолжить контакты.

6 июля 2026, 14:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин намерены в ближайшее время продолжить личные контакты после состоявшегося 4 июля телефонного разговора. Российская сторона также утверждает, что во время переговоров Москва донесла к Вашингтону свою позицию по войне против Украины.

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа: о чем договорились по Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга получил вопрос, договорился ли Владимир Путин провести новый телефонный разговор лидеров РФ и США после встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля.

"Да, действительно, у президента Путина и президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время", – сказал Песков.

Представитель Кремля также назвал телефонный разговор "хорошей возможностью" донести до американского президента российское видение войны против Украины прямо от Путина. По его словам, Москва пыталась убедить Вашингтон в собственной оценке ситуации, в частности, относительно роли Украины и европейских союзников.

"Позиция Трампа по Украине последовательна, все выдумки о том, что он как флюгер меняет мнение, не соответствуют действительности", — добавил Песков.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 4 июля и, по информации российской стороны, длился около часа и 25 минут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин послал сигнал Анкаре на саммит НАТО.

Также "Комментарии" писали, что глава Кремля Владимир Путин может закончить войну против Украины за один день: кому нужно позвонить по телефону.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости