В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа: о чем договорились по Украине

В Кремле заявили, что президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин намерены в ближайшее время продолжить личные контакты после состоявшегося 4 июля телефонного разговора. Российская сторона также утверждает, что во время переговоров Москва донесла к Вашингтону свою позицию по войне против Украины.

Спикер Кремля Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга получил вопрос, договорился ли Владимир Путин провести новый телефонный разговор лидеров РФ и США после встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля.

"Да, действительно, у президента Путина и президента Трампа есть понимание, что их контакты будут продолжены в ближайшее время", – сказал Песков.

Представитель Кремля также назвал телефонный разговор "хорошей возможностью" донести до американского президента российское видение войны против Украины прямо от Путина. По его словам, Москва пыталась убедить Вашингтон в собственной оценке ситуации, в частности, относительно роли Украины и европейских союзников.

"Позиция Трампа по Украине последовательна, все выдумки о том, что он как флюгер меняет мнение, не соответствуют действительности", — добавил Песков.

Телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 4 июля и, по информации российской стороны, длился около часа и 25 минут.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин послал сигнал Анкаре на саммит НАТО.

Также "Комментарии" писали, что глава Кремля Владимир Путин может закончить войну против Украины за один день: кому нужно позвонить по телефону.