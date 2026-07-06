У Кремлі розкрили деталі розмови Путіна і Трампа: про що домовилися щодо України

У Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін мають намір найближчим часом продовжити особисті контакти після телефонної розмови, яка відбулася 4 липня. Російська сторона також стверджує, що під час переговорів Москва донесла до Вашингтона свою позицію щодо війни проти України.

Речник Кремля Дмитро Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков під час брифінгу отримав питання, чи домовився Володимир Путін провести нову телефонну розмову лідерів РФ та США після зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі 7–8 липня.

"Так, дійсно, у президента Путіна та президента Трампа є розуміння, що їхні контакти будуть продовжені найближчим часом", — сказав Пєсков.

Представник Кремля також назвав телефонну розмову "хорошою можливістю" донести до американського президента російське бачення війни проти України прямо від Путіна. За його словами, Москва намагалася переконати Вашингтон у власній оцінці ситуації, зокрема щодо ролі України та європейських союзників.

"Позиція Трампа по Україні послідовна, всі вигадки про те, що він як флюгер змінює думку, не відповідають дійсності", — додав Пєсков.

Телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася 4 липня та, за інформацією російської сторони, тривала близько однієї години та 25 хвилин.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Путін надіслав сигнал Анкарі на саміт НАТО.

Також "Коментарі" писали, що очільник Кремля Володимир Путін може закінчити війну проти України за один день: кому потрібно зателефонувати.