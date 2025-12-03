В Кремле раскрыли новые детали переговоров Путина с Виткоффом

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков озвучил новые детали закрытых переговоров, состоявшихся в Кремле между Владимиром Путиным и американской делегацией, возглавляемой спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. По словам Ушакова, Россия ведет переговоры по урегулированию войны в Украине исключительно с Соединенными Штатами.

Юрий Ушаков. Фото из открытых источников

2 декабря в Москву прибыли представители администрации Дональда Трампа, передавшие Путину предложения мирного плана. Переговоры продолжались около пяти часов, и, по словам Ушакова, были содержательными и полностью посвященными войне России против Украины.

"Состоялись содержательные переговоры президента с двумя американскими представителями. Полностью обсуждалась одна проблема — проблема кризиса в Украине. На ходе и характере переговоров сказались успехи последних недель российской армии на поле боя. Само развитие этих событий положительно отразилось на переговорах", — отметил Ушаков.

По его словам, "успехи российской армии" якобы сделали позицию США "осторожнее и взвешеннее". При этом представитель Путина повторил кремлевский нарратив, что якобы Украина отказывается от переговоров.

"Украинцы отказались от продолжения переговоров в Стамбуле, а европейцы отказываются от всех контактов, хотя Россия открыта для диалога", — сказал Ушаков.

По его словам, одним из ключевых пунктов разговора был статус Украины в НАТО. Он подтвердил, что американская сторона интересовалась позицией Кремля по этому вопросу.

Ушаков добавил, что документы, представленные делегацией США, были детально проанализированы российской стороной. Кремль передал свои замечания и предложения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что политический обозреватель Виталий Портников назвал переговоры Виткоффа и Кушнера с Путиным публичным позором.

Также "Комментарии" писали, что украинцы озвучили неприемлемые условия уступок РФ.